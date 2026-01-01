Экс-советник Трампа Флинн назвал хорошим мирный план Вашингтона по Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Beowulf Sheehan

Предложенный США мирный план по украинскому урегулированию является хорошим, заявил экс-советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости.

Однако он также добавил, что ситуация "остается сложной".

Ранее Спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Он заявил, что они были "конструктивные".

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Трамп провели встречу во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что нерешенными в контексте украинского урегулирования остаются еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

До этого Трамп созванивался с Владимиром Путиным. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном на саммите в Анкоридже.

