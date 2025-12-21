Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивными переговоры по Украине в Майами

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о конструктивных переговорах по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые прошли в Майами. Слова Дмитриева приводит ТАСС.

Он добавил, что консультации с американской командой в Майами будут продолжаться на протяжении двух дней.

Ранее в Майами также состоялась встреча украинской и американской делегаций. Киев представлял глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. Также в консультациях участвовали европейские партнеры Украины.

По информации СМИ, вопросы территорий и вступления Украины в НАТО являются одними из главных точек расхождения сторон в украинском урегулировании. Кроме того, немаловажными остаются вопросы численности ВСУ и статуса русского языка на Украине.