Зеленский заявил, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Соглашения по урегулированию конфликта на Украине может и не быть, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.

"Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена", – сказал Зеленский на видео, которое транслировал его офис в YouTube.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. При этом он отметил, что РФ видит некие сигналы от Киева о готовности вести диалог. По словам президента, Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами.

После этого СМИ писали, что вопросы территорий и вступления Украины в НАТО являются одними из главных точек расхождения сторон в украинском урегулировании. Также издание The Wall Street Journal внесло в перечень вопросы численности ВСУ и статуса русского языка на Украине.