Путин выразил уверенность в новых успехах ВС РФ до конца года

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, выразил уверенность в новых успехах российской армии, которые будут достигнуты на передовой до конца 2025 года.

Президент РФ также заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Он уточнил, что где-то наступление идет более быстрыми темпами, а где-то – медленнее.

Ранее Путин заявлял, что текущий год стал важным этапом в решении задач спецоперации. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

По словам российского лидера, российские подразделения успешно переламывают соединения, которые прошли подготовку в западных военных центрах и были оснащены современной иностранной техникой и вооружениями.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

