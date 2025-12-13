Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 13:10

Политика

Москва и Петербург стали лидерами по числу обращений на прямую линию Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край стали лидерами по числу обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, рассказала эксперт по искусственному интеллекту "Сбербанка" Алена Стемпаржевская в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, в топ-5 регионов также вошли Ростовская и Свердловская области. При этом наиболее активной категории граждан стали люди от 56 лет. Чаще всего на прямую линию с президентом обращаются женщины.

Ранее сообщалось, что на предстоящую прямую линию с Путиным поступило уже более 1 миллиона обращений. Самым популярным способом обращения остается телефонный звонок, однако востребован и мессенджер MAX, куда поступают видеозаявки.

Прямая линия главы страны состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался 4 декабря и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф.

Также текстовые и видеовопросы Путину россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" или в чат-боте мессенджера МАХ.

Читайте также


властьполитика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика