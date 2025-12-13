Москва и Петербург стали лидерами по числу обращений на прямую линию Путина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край стали лидерами по числу обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, рассказала эксперт по искусственному интеллекту "Сбербанка" Алена Стемпаржевская в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме того, в топ-5 регионов также вошли Ростовская и Свердловская области. При этом наиболее активной категории граждан стали люди от 56 лет. Чаще всего на прямую линию с президентом обращаются женщины.

Ранее сообщалось, что на предстоящую прямую линию с Путиным поступило уже более 1 миллиона обращений. Самым популярным способом обращения остается телефонный звонок, однако востребован и мессенджер MAX, куда поступают видеозаявки.

Прямая линия главы страны состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался 4 декабря и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф.

Также текстовые и видеовопросы Путину россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" или в чат-боте мессенджера МАХ.

