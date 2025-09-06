Песков анонсировал прямую линию Путина до конца года

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Владимир Путин до конца года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, до конца года тоже будем проводить обязательно", – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в планах на этот год у российского лидера, помимо других крупных мероприятий, прямая линия с большой пресс-конференцией.

Предыдущая прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года в столичном Гостином Дворе. Она длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Вопросы российскому президенту задали 33 представителя СМИ, в том числе модераторы мероприятия и блогеры, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.