Путин пошутил про "нетрадиционного гостя" на прямой линии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу нетрадиционным гостем.

"В каком смысле?" – пошутил российский лидер.

После этого он задал вопрос по поводу имени блогера. Президент спросил у него, Бумага – это фамилия или псевдоним. Также он напомнил, что бумага по известной игре сильнее камня.

Между тем в ходе прямой линии Путин в шутку призвал не слушать своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, попросившего журналистов задавать по одному вопросу на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Представитель Кремля обратил внимание, что, задавая два вопроса подряд, журналисты лишают кого-то из своих коллег возможности обратиться к президенту.