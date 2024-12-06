Песков рассказал о работе Кремля над приложением для прямой линии Путина на iOS

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Кремль работает над созданием приложения "Москва – Путину" для системы iOS. С его помощью пользователи смогут записать и отправить видеовопрос президенту для прямой линии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом владельцы смартфонов, которые работают на других операционных системах, уже могут воспользоваться приложением, напомнил представитель Кремля.

"Приложение скачиваем из нашего магазина (RuStore), из магазина Huawei или из Google Play. По Аpp Store пока работаем, не знаю, пустят туда или не пустят, имеется в виду для системы iOS. Если пустит, то можно будет скачать и оттуда, но в прошлые годы у нас не получалось это сделать", – отметил он.

Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря, а сбор вопросов к ней откроется в ночь на 8 декабря. Для этого будет впервые задействован искусственный интеллект. По словам Пескова, пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии.

В прошлом году она прошла 14 декабря в Гостином Дворе в Москве. Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов, 26 из которых задали россияне в формате прямой линии и 33 прозвучали от представителей СМИ.