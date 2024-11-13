Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в декабре

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Прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что большая пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Кроме того, президент ответит на собранные его командой вопросы граждан.

"Так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. <...> И, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале", – сказал представитель Кремля.

Прошлогодняя прямая линия лидера России прошла 14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве. На ней президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов, 26 из них задали россияне в формате прямой линии и 33 – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.