Началась большая пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина

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Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина началась в Гостином Дворе в Москве. Президент ответит на вопросы россиян и подведет итоги уходящего года.

Модераторами события стали журналисты Екатерина Березовская (Первый канал) и Павел Зарубин ("Россия 1" и ВГТРК). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по традиции будет вести пресс-конференцию до того момента, как "президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы".

На "Итогах года" присутствуют представители СМИ со всех регионов РФ. В специальной студии находятся в том числе иностранные журналисты, которые получили аккредитацию в Москве и продолжают работать в российской столице. Песков отмечал, что на прямую линию пустят и корреспондентов из недружественных государств.

Неизвестно, сколько прямая линия будет идти по времени. Представитель Кремля рассказал, что событие не будет иметь четкого хронометража. При этом он подчеркнул, что мероприятие обещает быть весьма продолжительным и содержательным.

Путин сам отбирал наиболее актуальные вопросы, которые ему предлагал штаб по сбору обращений.

Российскому лидеру прислали уже более двух миллионов вопросов, уточнил Песков. По словам пресс-секретаря главы государства, количество обращений увеличилось после того, как Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Задать Путину вопрос можно по бесплатному многоканальному телефону 8 (800) 200-40-40, через СМС на номер 0-40-40 и через форму на сайте "Москва – Путину". Также россияне могут использовать специальное мобильное приложение для платформы Android.

Песков отмечал, что спросить что-либо у Путина сможет в том числе Владимир Зеленский. Задать вопрос президенту можно из любой точки Земли, подчеркнул он.

Как уточнили в штабе по сбору вопросов, чаще всего граждане спрашивали о спецоперации, ЖКХ, медицине и образовании в России. В свою очередь, представитель Кремля поделился, что жителей больше всего волнуют напряженная обстановка в мире и проведение СВО.

Прошлая прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня 2021 года, она продлилась 3 часа 44 минуты. По данным ВЦИОМ, ее посмотрели свыше 6,3 миллиона граждан РФ. Одной из главных тем того эфира стала пандемия коронавирусной инфекции.

Ранее Песков выразил мнение, что россияне часто обращаются к Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям. Позже он добавил, что в преддверии прямой линии граждане показали консолидацию общества. По словам Пескова, жители РФ разделяют идеи президента и поддерживают его решение участвовать в следующих выборах.

На фоне события в центре Москвы ограничили движение транспорта. С 00:01 до окончания мероприятия движение временно закрыто на улице Ильинке, от Новой площади до Красной площади, на улице Варварке, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, и в проезде между улицами Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 по Красной площади.

Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2024 году