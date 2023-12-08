Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

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Владимир Путин согласился участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников беседы с российским лидером, которая состоялась после церемонии в Кремле ко Дню героев Отечества.

Уточняется, что спикер парламента ДНР Артем Жога обратился к Путину с подобной просьбой. Нынешние полномочия Путина на посту президента РФ истекают 7 мая 2024 года.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Досрочное голосование на выборах главы государства пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – ЦИК РФ