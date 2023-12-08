Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Наталью Бударину.

Добавляется, что подсчет голосов избирателей начнется после завершения голосования. Участковые комиссии будут проводить его без перерыва, до установления итогов.

Впервые президентские выборы в России будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Отмечается, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование становится для граждан РФ традицией. Также она указала на высокую готовность властей к выборам президента РФ в 2024 году. Так, по ее словам, в арсенале ЦИК РФ имеются новые технические средства и "новации разного рода".

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года – ЦИК РФ