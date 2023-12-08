Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

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Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Постановление утвердили члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на заседании.

Таким образом, в стране впервые пройдут многодневные президентские выборы. Кроме того, на заседании глава ЦИК РФ отметила, что трехдневный формат голосования становится традиционным для России.

"Впервые оно применялось во время пандемии для обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ", – уточнила Памфилова.

В сообщении ЦИК РФ, размещенном в телеграм-канале, также сказано, что будет и досрочное голосование, которое состоится с 25 февраля по 14 марта.

При этом уточняется, что самовыдвиженцы на предстоящих выборах президента РФ должны подать документы до 27 декабря, а кандидаты от партий – до 1 января 2024 года.

"Гражданин России, отвечающий требованиям Конституции России, вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ. Кандидат должен обратиться в ЦИК России с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданных для поддержки его самовыдвижения", – добавили в ведомстве.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова указала на высокую готовность властей к выборам президента РФ в 2024 году. Так, по ее словам, в арсенале ЦИК РФ имеются новые технические средства и "новации разного рода".

До этого Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, выборы президента РФ будут первый раз проходить "в столь токсичной геополитической обстановке".



Памфилова заявила о рассмотрении возможности голосования на выборах 15–17 марта