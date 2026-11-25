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Еврокомиссия определила новые предварительные условия, на которых Брюссель готов начать переговоры с Россией по Украине. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о "зимнем перемирии в отношении энергетической инфраструктуры" и о "сделке для безопасного прохода судов по Черному морю". Именно выполнение этих двух пунктов фон дер Ляйен назвала главным условием.

Кроме того, глава ЕК утверждает, что Европа "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине".

Владимир Путин ранее заявил, что Россия по дипломатическим каналам пригласила представителей европейских стран для обсуждения вопросов региональной безопасности. Однако тогда в ЕК отказались участвовать в предложенных Москвой консультациях. Вместо этого там выступили за многосторонний формат переговоров по Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона хочет оценить заинтересованность европейских стран в разрешении украинского конфликта.