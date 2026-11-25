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Пользователи из России потравили более 30 миллионов рублей на предзаказ и покупку игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) через сервис RuStore. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя продуктового направления платформы Ольгу Пархоменко.

По ее словам, ожидание выхода игры отразилось не только на продажах самой GTA VI. За последнее время количество операций по пополнению балансов PlayStation и Xbox через раздел "Киоск" в RuStore увеличилось вдвое.

Пархоменко отметила, что наибольшая активность покупателей приходится на вечерние часы – больше всего операций пользователи совершают с 18:00 до 23:00.

Число загрузок приложений, связанных с игровой серией, также выросло на 30%.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. По данным аналитической компании SensorTower, объем продаж и предзаказов игры достиг примерно 2,3 миллиарда долларов, а число реализованных копий превысило 24,5 миллиона.

Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, еще 6,15 миллиона копий приобрели владельцы Xbox. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 по оценкам критиков.