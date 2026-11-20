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Объем продаж и предзаказов видеоигры GTA VI составил приблизительно 2,3 миллиарда долларов, и уже продано более 24,5 миллиона копий. Об этом свидетельствуют данные американской аналитической компании SensorTower.

В частности, примерно 75% игроков приобрели версию игры для консоли PlayStation 5 на общую сумму 1,77 миллиарда долларов. Пользователи Xbox, в свою очередь, купили 6,15 миллиона копий GTA VI и принесли компании-разработчику Rockstar Games еще примерно 588 миллионов долларов.

GTA является одной из наиболее коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр. На сайте – агрегаторе рецензий Metacritic последняя версия игры набрала от критиков 99 из 100 баллов.

Ранее геймер, специалист физико-технического направления Валерий Воскресенский рассказал, что фанатам GTA стоит ждать выход новой части игры не раньше 2039 года. При этом прогноз для фанатов остается неутешительным, указал геймер. Если посмотреть на хронологию частей – от второй до шестой, – интервалы ожидания росли по классической экспоненте: 1,9 года, потом 2, следом 3,5, затем 5,4 года и 13,17 года.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии. Видеоигра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S и переведена на русский язык.