Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Американский политолог и журналист Джон Вароли оказался в списке украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

20 ноября в базе разместили персональные данные политолога. Ресурс вменяет Вароли покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку России.

Ранее политолог попросил российский МИД помочь ему получить гражданство РФ. Он обратился с этой просьбой к официальному представителю ведомства Марии Захаровой. Вароли рассказал, что жил в России в 1990-х и 2000-х годах, а затем вернулся в страну и получил убежище.

С 1997 по 2010 год политолог работал в России. В 2019 году он поддержал республики Донбасса, после чего, по его словам, в США против него начали судебное преследование. В России Вароли живет больше года.