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Власти Мальдив приняли решение полностью отменить 17-процентный налог для иностранных туроператоров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Сначала ввели, затем отложили, а теперь отменили совсем, причем задним числом", – рассказали в АТОР.

Как отметили в организации, планы по введению налога вызвали протесты со стороны представителей международного и российского туристического бизнеса.

В сентябре АТОР обратилась к властям Мальдив с просьбой пересмотреть новые правила. Они должны были заработать 1 октября 2026 года и распространяться в том числе на зарубежные компании, продающие туры на Мальдивы, даже если они не ведут деятельность на территории страны.

В АТОР опасались, что налог фактически затронет маржу российских туроператоров, которые уже платят налоги в России.

Мальдивские власти в октябре отложили введение сбора до 1 апреля 2027 года. В Российском союзе туриндустрии назвали это решение позитивным для отечественного бизнеса, поскольку значительная часть зимних туров к тому моменту уже была законтрактована и продавалась по установленным ценам.

