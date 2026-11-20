20 ноября, 16:32Туризм
Мальдивы отказались от введения налога для иностранных туроператоров
Фото: 123RF.com/siraphol
Власти Мальдив приняли решение полностью отменить 17-процентный налог для иностранных туроператоров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
"Сначала ввели, затем отложили, а теперь отменили совсем, причем задним числом", – рассказали в АТОР.
Как отметили в организации, планы по введению налога вызвали протесты со стороны представителей международного и российского туристического бизнеса.
В сентябре АТОР обратилась к властям Мальдив с просьбой пересмотреть новые правила. Они должны были заработать 1 октября 2026 года и распространяться в том числе на зарубежные компании, продающие туры на Мальдивы, даже если они не ведут деятельность на территории страны.
В АТОР опасались, что налог фактически затронет маржу российских туроператоров, которые уже платят налоги в России.
Мальдивские власти в октябре отложили введение сбора до 1 апреля 2027 года. В Российском союзе туриндустрии назвали это решение позитивным для отечественного бизнеса, поскольку значительная часть зимних туров к тому моменту уже была законтрактована и продавалась по установленным ценам.
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