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Житель США по имени Чип выяснил, что его отец, которого он всю жизнь знал как Дэвида Сент-Клера, на самом деле носит имя Майкл Грант: его осудили за убийство ребенка, а позже он совершил побег и числился среди самых разыскиваемых преступников штата Мичиган, сообщает The Guardian.

Обо всем этом Чип узнал после семейной ссоры, случившейся, когда ему было 23 года: он приехал к родителям вместе со своей девушкой Лизой. Во время конфликта отец схватил сына за горло, ударил его и вывихнул ему плечо. Полицейских вызвала Лиза, мужчину задержали, а пострадавшего доставили в больницу.

Мать, узнав о произошедшем, пригрозила судом сыну за нападение на отца. Чип обратился к другой родственнице, чтобы поделиться с ней случившимся, но разговор обернулся неожиданным открытием. От нее он узнал, что мужчина, представлявшийся Дэвидом Сент-Клером, в 1970 году получил срок за убийство трехлетнего ребенка, а в 1973-м совершил побег.

После разговора с родственницей мужчина позвонил в полицию, назвал подлинное имя отца и попросил проверить отпечатки пальцев. Дактилоскопия подтвердила личность, и задержанного вернули в тюрьму.

Чип рассказал, что страх перед отцом преследовал его с ранних лет. Мужчина мог применить к сыну силу из-за того, что тот неправильно разложил подушки на диване или положил в стакан слишком много льда. Кроме того, однажды он разбил тарелку о голову супруги. Во время семейной прогулки на лодке отец также сбросил восьмилетнего мальчика за борт и оставил его одного добираться до берега.

Ранее с помощью ДНК-анализа удалось установить личность еще одной жертвы серийного убийцы Теда Банди спустя более чем 50 лет после ее гибели. Ею оказалась 17-летняя Мелисса Энн Смит, погибшая в 1974 году. По объяснению правоохранителей, раскрыть это дело помогло расследование убийства другой жертвы преступника – Лоры Энн Эйми, которое завершилось только в апреле этого года. Следователи обнаружили ДНК-профиль, очень похожий на тот, который связывают с Банди.

