В Уганде задержан серийный убийца и каннибал, съевший 38 человек

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В Уганде задержали Мозеса Муджуризи, которого власти называют самым жестоким серийным убийцей и людоедом в истории страны. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на начальника штаба обороны Уганды генерала Мухузи Кайнеругабу.

По утверждению генерала, с 2010 по 2025 год задержанный убил и съел 38 человек в районах Масака, Ибанда и Казо.

"Мы будем судить его публично и, безусловно, казним", – заявил Кайнеругаба.

Местные следователи полагают, что мужчина нападал на целые семьи. Он проделывал отверстия в стенах домов, а затем убивал жильцов мачете. Одной из жертв маньяка стал пастор пятидесятнической церкви.

Муджуризи попал под подозрение после обращений родственников жертв: они утверждали, что их близких убил именно он. По сообщениям прессы, задержать его пытались неоднократно, однако он либо скрывался, либо оказывался на свободе при неясных обстоятельствах.

В настоящее время следователи изучают старые дела об исчезновении людей, чтобы установить, связаны ли они между собой.

Ранее в США с помощью анализа ДНК установили еще одну жертву маньяка Теда Банди. Благодаря современным технологиям экспертам и следователям удалось раскрыть убийство 17-летней Лоры Энн Эйм, которая пропала в 1974 году после вечеринки в честь Хеллоуина. Через месяц ее тело было найдено в каньоне Американ-Форк.