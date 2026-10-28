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28 октября, 08:34

Город

Более 80 участков под ИЖС реализовали на торгах в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На столичных торгах с января по сентябрь реализовали 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Их общая площадь составляет 81,9 тысячи квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, спрос на такие участки высокий: за один лот в среднем боролись 10 участников аукционов. Лидерами стали Троицкий и Новомосковский административные округа – там реализовали 61 участок. Также горожане проявляли интерес к земле в Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах.

Самым крупным из проданных стал участок площадью 2,6 тысячи "квадратов" на 6-й улице Лазенки на западе столицы. Самая высокая конкуренция сложилась на торгах за участок на Штурманской улице в районе Внуково – он привлек 60 претендентов.

Покупателями земли под ИЖС могут быть только физические лица. Победители аукционов вправе построить на купленном участке частный дом, хозяйственные помещения, гараж и другие сопутствующие объекты. Кроме того, землю можно использовать для личного подсобного хозяйства и садоводства.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что процедура торгов организована в электронном виде. Лоты публикуют на портале "Торги Москвы".

Если в течение 30 календарных дней после публикации на участок поступила одна заявка, его можно приобрести у города без торгов по кадастровой стоимости. Когда покупателей несколько, объявляют аукцион. Тем, кто уже подавал заявки на эти участки, для участия достаточно внести задаток.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил возможность бесплатного предоставления россиянам участков под ИЖС. По его словам, эта мера необходима для нового витка развития жилищного строительства. Более 60% населения страны хотят жить в индивидуальных домах, отметил он.

"Торги Москвы": участки под ИЖС на торгах

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