Работодатели стали чаще требовать от соискателей точности и ответственности

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Российские работодатели стали чаще указывать в вакансиях точность, внимание к деталям и ответственность, а требования к командной работе, грамотной речи и многозадачности встречаются реже. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на одну из онлайн-платформ для поиска работы и подбора персонала.

Согласно результатам исследования рынка труда за 2022–2026 годы, доля упоминаний гибких навыков в вакансиях за этот период сократилась с 26,3 до 19,3%. В частности, требования к умению работать в команде стали встречаться реже – показатель снизился с 6,44 до 1,92%. Упоминания грамотной речи сократились с 4,38 до 1,2%, а многозадачности – с 0,86 до 0,14%.

При этом работодатели стали чаще обращать внимание на точность и внимательность к деталям: доля таких упоминаний выросла с 0,49 до 1,54%. Требования к деловой коммуникации увеличились с 1,54 до 2,25%, а к ответственности – с 0,4 до 0,98%.

Одновременно выросла доля упоминаний технических навыков – с 3,5 до 7,7%, а операционных – с 8,4 до 11,6%. Изменения могут быть связаны со структурой спроса на рынке труда и повышенным вниманием к рабочим и массовым профессиям.

При поиске сотрудников работодатели также могут проверять рекомендации с предыдущих мест работы. Такая практика сама по себе законна, однако бывший работодатель не вправе распространять недостоверные сведения о сотруднике или раскрывать информацию о его частной жизни без законных оснований, рассказала RT эксперт в сфере управления персоналом Елена Щедрова.

В рекомендациях допустимо обсуждать профессиональные качества кандидата, выполнение задач, достижения и взаимодействие с коллегами и руководством. При этом сведения о личной жизни, здоровье и семье нельзя передавать без соответствующего правового основания, которым в таких случаях обычно служит согласие самого человека.

Бывший работодатель может сообщить о проблемах с выполнением задач, срывах сроков или трудностях во взаимодействии с командой, если такая оценка соответствует действительности. Однако голословные обвинения в мошенничестве, нечестности или нарушении закона – другая ситуация.

Если негативная рекомендация повлияла на трудоустройство, кандидату стоит попытаться выяснить, кто и какие сведения о нем передал, сохранить переписку и запросить письменные объяснения.

При незаконном распространении персональных данных можно обратиться в Роскомнадзор, а при распространении порочащих сведений направиться в суд. При этом сам по себе отрицательный отзыв не означает нарушения закона, а доказать содержание разговора, состоявшегося только по телефону, может быть сложно.

Ранее сообщалось, что российской экономике до 2032 года потребуется привлечь около 12 миллионов человек для создания новых рабочих мест и замены сотрудников, выходящих на пенсию.

По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,2%. Этот показатель остается на рекордно низком уровне.