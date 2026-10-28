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28 октября, 15:48

Происшествия

В США женщина пыталась погладить большую белую акулу и едва не лишилась руки

Фото: foxweather.com

В американском штате Джорджия женщина попыталась погладить большую белую акулу с борта лодки и едва не лишилась руки. Об этом сообщает FOX Weather.

Инцидент произошел у острова Тайби. Женщина являлась участницей экспедиции некоммерческой организации Knot Lucky, которая приглашает ветеранов с членами их семей на рыбалку и помогает ученым отлавливать и метить больших белых акул, чтобы собирать данные об их миграции.

Она наклонилась к хищнице и положила на нее руку, но затем рыба начала биться и сделала резкий выпад в ее сторону. Благодаря удачному стечению обстоятельств никто не пострадал.

Как рассказал основатель организации Джимми Армел, реальной угрозы для женщины не было, поскольку экипаж контролировал акулу на протяжении всей процедуры. Из-за произошедшего хищницу не пометили – решение приняли ради безопасности команды и самого животного.

Ранее сообщалось, что акула подмигнула серферу из Западной Австралии, прежде чем откусить ему ногу. Мужчина по имени Мел Исмаил почувствовал внезапный удар в воде, а затем хищница потянула его вниз.

Сопротивляясь, он начал бить ее по глазам и старался сохранять спокойствие. Освободившись, серфер нашел свою доску и поплыл к берегу. Ему помогли выбраться на сушу.

Акулу длиной 1,5 метра заметили у Токаревского маяка во Владивостоке

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