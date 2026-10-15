CBS: пляж в Калифорнии временно закрыли из-за агрессивной белой акулы

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Пляж в калифорнийском городе Хантингтон-Бич закрыли после того, как недалеко от берега заметили агрессивную белую акулу. Об этом сообщил CBS со ссылкой на местных властей.

По данным пожарного департамента города, длина акулы составляет от 3 до 3,5 метра. Хищница кружила у побережья, и власти сочли ее угрозой для отдыхающих. В департаменте добавили, что эта акула крупнее тех, которые обычно встречаются в этих водах.

Как рассказал профессор морской биологии Крис Лоу из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич, на фоне явления Эль-Ниньо сезон высокой активности акул у побережья Калифорнии может продлиться до декабря.

Ранее сообщалось, что акула подмигнула серферу из Западной Австралии, прежде чем откусить ему ногу. Мужчина по имени Мел Исмаил почувствовал внезапный удар в воде, после чего хищница потянула его вниз.

Сопротивляясь, он начал бить ее по глазам и старался сохранять спокойствие. Освободившись, серфер нашел свою доску и поплыл к берегу. Ему помогли выбраться на сушу.