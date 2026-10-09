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09 октября, 09:41

Происшествия

Акула подмигнула австралийскому серферу, прежде чем откусить ногу

Фото: depositphotos/izanbar

Акула подмигнула серферу из Западной Австралии, прежде чем откусить ему ногу. Мужчина, которого зовут Мел Исмаил, рассказал, как пережил нападение, передает телеканал "360" со ссылкой на его интервью ABC.

Исмаил заявил, что на пляж Гленфилд он приехал 14 сентября ради того, чтобы поймать волну. Сначала в воде показалась стая дельфинов, а затем появилась акула.

Мужчина почувствовал внезапный удар, после чего хищница потянула его под воду. Сопротивляясь, он начал бить ее по глазам и старался сохранять спокойствие, глядя ей прямо в глаза.

"Я дошел до того момента, когда увидел ее глаз... большой синяк под глазом. Лично я думаю, что она подмигнула мне, а затем откусила мою ногу, и я понял, что она отняла у меня ногу", – рассказал мужчина.

Освободившись, серфер нашел свою доску и поплыл к берегу. По пути его встретил другой серфер, который помог ему выбраться на сушу.

Ранее акула напала на туристку во время экскурсии с дельфинами на Багамских островах. Случай был зафиксирован примерно в трех морских милях от побережья. В результате 37-летняя женщина получила тяжелые травмы правой лодыжки.

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