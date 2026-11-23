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Кешью поддерживает работу пищеварительной системы, однако взрослым не стоит съедать более 20 орехов в сутки. Об этом изданию "Абзац" рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

"Суточная доза для взрослого – 30–50 граммов в день, примерно 15–20 орехов, из-за высокой калорийности и риска аллергии", – пояснила она.

Пользу ореха диетолог объяснила его составом. В нем есть клетчатка, магний, цинк и полезные жирные кислоты. На 100 граммов продукта приходится порядка 3,3 грамма клетчатки – пребиотика для микробиоты толстого кишечника. Бактерии перерабатывают волокна в вещества, которые снимают системное воспаление и защищают от запоров.

Магний, по словам Мухиной, стимулирует моторику кишечника, цинк обновляет слизистую оболочку, а олеиновая кислота способна улучшать отток желчи.

Чтобы минералы усваивались лучше, сырые ядра специалист рекомендовала замачивать на несколько часов перед употреблением. При этом не стоит употреблять соленые и глазированные орехи.

Есть кешью диетолог посоветовала не натощак, а в составе приема пищи: белки и жиры задерживают опорожнение желудка, поэтому чувство сытости сохраняется надолго.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности фитнес-батончиков для худеющих. Как правило, они содержат много сахара, орехов и сухофруктов. Таким образом, одна подобная сладость может содержать до 500 калорий.