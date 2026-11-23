Фото: пресс-служба ВДНХ

Почти 600 тысяч человек побывали на выставках цикла масштабных международных и национальных проектов департамента культуры Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. С сентября прошлого года посетители увидели шедевры отечественных живописцев из коллекции Государственного Русского музея, произведения искусства разных эпох из собрания Столичного музея Китая, ткани и костюмы из Национального музея ремесел в Дели.

"В рамках цикла провели уже несколько крупных выставок. На них москвичам и туристам представили больше 1,2 тысячи экспонатов, часть из которых в столицу привезли впервые", – рассказала Сергунина.

Открыл цикл проект "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне "Центральный" на ВДНХ. В экспозицию вошли полотна Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Валентина Серова, Василия Верещагина и Ильи Репина, а также произведения иконописцев московской школы – Андрея Рублева, Даниила Черного и Симона Ушакова.

В павильоне "Рабочий и колхозница" организовали выставку "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х", посвященную созвездию волжских художников первой половины XX века. Она объединила живописные, скульптурные и графические работы, собранные по всей стране.

Экспозиция в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" знакомила с коллекцией тканей и костюмов Национального музея ремесел в Дели. Посетители узнали об особенностях индийской текстильной традиции и ее связи с мировой модой.

В канун китайского Нового года Музей Москвы представил проект "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". Он охватывал разные эпохи – начиная с терракотовых статуэток периода империи Тан и заканчивая произведениями современных мастеров. В основу выставки легло собрание Столичного музея Китая, которое дополнили экспонаты из российских музеев, например из Государственного Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры).

В рамках цикла в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ) состоялась II Международная биеннале "Искусство будущего" с работами классиков современного искусства и молодых авторов. Проекты посвятили новым технологиям и их влиянию на нашу жизнь.

Предстоящие открытия

4 декабря в павильоне "Медиацентр" парка "Зарядье" откроется экспозиция "Кандинский и Скрябин. Слышать цвет и видеть звук", приуроченная к 160-летию со дня рождения Василия Кандинского. Здесь покажут известные картины художника, среди которых "Всадник. Георгий Победоносец", "Зимний день. Смоленский бульвар" и "Беспредметное". Часть экспозиции будет посвящена Александру Скрябину. Гости познакомятся с историей создания его симфонической поэмы "Прометей", изучат архивные материалы и осмотрят личные вещи композитора. В следующем году будет отмечаться 155-летие со дня рождения этого знаменитого композитора.

Помимо этого, в Государственном историческом музее запланирована выставка "Терракотовые воины. Хранители вечности". Для нее из Китая в Москву привезут подлинные терракотовые скульптуры воинов из мавзолея императора Цинь Шихуанди, входящие в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также бронзовое оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры – III век нашей эры).

Ранее москвичей и туристов пригласили на XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" и продлится до 16 декабря. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что впервые фестиваль проводится на этой знаковой площадке в центре столицы.

