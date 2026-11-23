Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Сергей Заворотный

Угрозы жизни пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного, пострадавшего при взрыве в Москве, больше нет. Об этом Азаров рассказал ТАСС.

По словам бывшего премьер-министра, Заворотный переведен из реанимации, он уже может говорить и самостоятельно вставать. Ему предстоит реабилитация.

Покушение на Заворотного в Москве произошло 13 ноября. Взрывное устройство сдетонировало под сиденьем его автомобиля. Мощность заряда составила порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. От удара его выбросило через лобовое стекло машины. Политолог был госпитализирован.

По словам Азарова, журналиста прооперировали и ввели в состояние лечебной комы. Он также рассказывал, что Заворотный предполагал возможное покушение.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. По данным СК, преступление организовали спецслужбы Украины. 16 ноября была задержана 21-летняя россиянка, причастная к подрыву.

Следствие полагает, что летом 2026 года девушка стала жертвой телефонных мошенников, которые запугали ее открытыми на ее имя счетами, используемыми для финансирования Вооруженных сил Украины. Неизвестный поручил ей установить на автомобиль устройство, которое назвал GPS-трекером. По словам самой фигурантки, о его взрывном назначении ей было неизвестно.

В итоге девушка была арестована до 13 января. Защита планирует обжаловать это решение, так как считает меру пресечения слишком суровой.