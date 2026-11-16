Фото: MAX/"Следком"

Девушка, причастная к покушению на бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, политолога Сергея Заворотного в Москве, заявила, что не знала о готовящемся подрыве автомобиля и была уверена, что устанавливает под машину GPS-трекер. Об этом она рассказала в видео, распространенном Федеральной службой безопасности (ФСБ), передает ТАСС.

Сначала, по ее словам, неизвестный поручил ей следить за автомобилем на Кировоградской улице. После этого куратор написал ей о пропуске "второго этапа" и переходе к третьему: нужно было заложить под машину устройство для отслеживания. Забрать его нужно было в другом месте, куратор прислал координаты тайника.

В найденном по этим координатам свертке лежала прямоугольная коробочка, похожая на "небольшой пауэрбанк в пакете". Девушка забрала сверток и отчиталась куратору, после чего снова отправилась на Кировоградскую улицу. Куратор просил описать обстановку – стоит ли машина, есть ли рядом люди, – и оставался на связи все время, пока устройство устанавливали и подключали.

Когда работа была закончена, куратор пообещал почистить переписку и сказал, что она может идти домой. О взрыве автомобиля она узнала из новостей и написала ему: "Что вы сделали? Зачем вы так обманули?" Ответ, по ее словам, был коротким: "Успокойтесь, все нормально".

Автомобиль Toyota взорвался в Москве на Кировоградской улице 13 ноября. За рулем в тот момент был Заворотный. Согласно предварительным данным, под сиденьем водителя могло находиться взрывное устройство мощностью примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидцев, взрыв выбросил Заворотного через лобовое стекло. Политолог был госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, которое организованная группа совершила общеопасным способом. В понедельник, 16 ноября, была задержана россиянка, причастная к подрыву. Установлено, что девушка действовала по заданию украинских спецслужб.

По данным ФСБ, с июля этого года она находилась под психологическим воздействием представителя мошеннического кол-центра, действовавшего под легендой сотрудника Центробанка России.

