Очевидец вызвал скорую помощь после взрыва автомобиля в Чертанове Северном

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Очевидец взрыва автомобиля в районе Чертаново Северное на юге Москвы вызвал скорую помощь, убедившись, что у водителя есть пульс. Об этом сообщает "МК: срочные новости" в MAX.

По словам мужчины, он двигался во встречном направлении и увидел, как прямо во время движения взорвался автомобиль Toyota. Несмотря на то что водитель был пристегнут, его выбросило через лобовое стекло, а сама машина потеряла направление.

"Машина поехала прямо на меня, но остановилась буквально в метре. Я вышел из машины, подошел к пострадавшему – он лежал на асфальте", – поделился свидетель произошедшего.

По данным SHOT, владельцем взорванного автомобиля мог быть кандидат исторических наук, экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова, 72-летний Сергей Заворотный. В настоящий момент его везут в медучреждение с осколочными ранениями груди и спины и сильным повреждением ног.

Утверждается, что под водительское сиденье могло быть заложено СВУ, сработавшее через несколько минут после того, как машина выехала со двора. Мощность взрывного устройства – около 300 граммов.

Взрыв автомобиля произошел на Кировоградской улице в Чертанове Северном утром 13 ноября. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

