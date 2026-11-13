Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 11:18

Происшествия

Очевидец вызвал скорую помощь после взрыва автомобиля в Чертанове Северном

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Очевидец взрыва автомобиля в районе Чертаново Северное на юге Москвы вызвал скорую помощь, убедившись, что у водителя есть пульс. Об этом сообщает "МК: срочные новости" в MAX.

По словам мужчины, он двигался во встречном направлении и увидел, как прямо во время движения взорвался автомобиль Toyota. Несмотря на то что водитель был пристегнут, его выбросило через лобовое стекло, а сама машина потеряла направление.

"Машина поехала прямо на меня, но остановилась буквально в метре. Я вышел из машины, подошел к пострадавшему – он лежал на асфальте", – поделился свидетель произошедшего.

По данным SHOT, владельцем взорванного автомобиля мог быть кандидат исторических наук, экс-пресс-секретарь бывшего премьера Украины Николая Азарова, 72-летний Сергей Заворотный. В настоящий момент его везут в медучреждение с осколочными ранениями груди и спины и сильным повреждением ног.

Утверждается, что под водительское сиденье могло быть заложено СВУ, сработавшее через несколько минут после того, как машина выехала со двора. Мощность взрывного устройства – около 300 граммов.

Взрыв автомобиля произошел на Кировоградской улице в Чертанове Северном утром 13 ноября. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Читайте также


происшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика