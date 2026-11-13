SHOT: певица Седокова подняла цену новогоднего корпоратива до 1,7 млн рублей

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Певица Анна Седокова подняла цену новогоднего корпоратива на 200 тысяч рублей, и теперь 40 минут ее выступления стоят 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщает канал SHOT.

При этом в гримерке исполнительницы и ее коллектива должны находиться три пиццы и шесть бутылок немецкого пива. Певица в новогодние праздники готова выступить и за пределами России, но для этого заказчик должен оплатить визы, если они потребуются, а также расходы на дорогу.

Артистка летает только бизнес-классом вместе с концертным директором. Наземным транспортом певица передвигается исключительно на Mercedes-Benz S 221/S 222 Long или BMW 7 Long не позднее 2022 года выпуска. Шофер должен молчать на протяжении всего пути следования.

Кроме того, организаторам корпоратива требуется оплатить 20 тысяч рублей на трансфер из аэропорта и еще 15 тысяч рублей суточных для Седоковой. Для музыкантов исполнительницы выплаты вдвое меньше – 7 тысяч рублей.

На площадке выступления у артистки должны быть две светлые гримерки с охраной, а, помимо пиццы и пива, на столе должны стоять шампанское Moet, бутылка коньяка Hennessy и 10 банок энергетика Red Bull.

Седокова вернулась к выступлениям в начале 2025 года. Она приостанавливала концертную деятельность после смерти экс-супруга Яниса Тиммы.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что снижение гонораров певицы Надежды Кадышевой может быть связано с тем, что ее доходами заинтересовались налоговые органы. До этого сообщалось, что артистка готова выступать на новогодних корпоративах за 10 миллионов рублей – вдвое дешевле прежнего ценника.

Команда исполнительницы также уступила заказчикам в расходах на сцену и техническое оснащение. Сам технический райдер обходится примерно в 3 миллиона рублей. Бытовые запросы скромнее: две гримерки, диван, зеркало, вода, бананы и чай.