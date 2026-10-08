Эксперт Волкова: стоимость новогоднего корпоратива в Москве начинается от 700 тыс руб

Все декабрьские слоты на корпоративы у главного Деда Мороза России из Великого Устюга уже распроданы, утверждают СМИ. Как в целом обстоят дела с подготовкой к торжествам и сколько будет стоить встреча Нового года в столице в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Корпоратив в стиле "Оскара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Декабрьские корпоративы у главного Деда Мороза страны полностью забронированы. На часовое выступление стоимостью 250 тысяч рублей свободные даты остались только в ноябре, сообщил телеграм-канал Mash.

Должность главного новогоднего волшебника более 15 лет занимает житель Великого Устюга Андрей Балин. В райдере артиста – авиабилеты бизнес-класса для него и помощника, а также проживание в гостинице и питание в ресторане, утверждают СМИ.

Раннее бронирование поздравления от Деда Мороза неудивительно. Ведущая и event-организатор Наталья Волкова отметила в разговоре с Москвой 24, что подготовку к новогоднему корпоративу оптимально начинать примерно за 5–6 месяцев. В этот период можно найти наиболее выгодные и интересные варианты: аниматоров, ведущих и площадки для мероприятий.





Наталья Волкова ведущая и event-организатор Самая популярная тематика – классический новогодний вечер: на него приходится около 90% корпоративов. Это стандарт в виде конкурсов, самого банкета, музыки и выступления Деда Мороза и Снегурочки. Как правило, такой формат чаще выбирают компании, которые устраивают праздник нерегулярно. Те же, кто проводит его ежегодно, стараются удивлять коллег и придумывают всевозможные концепции и изощренные сценарии.

По ее словам, самыми популярными тематиками праздника в 2026 году являются диско, 1990-е годы, "Великий Гэтсби", красная дорожка и премия "Оскар".

"Обычно компании выбирают это из-за яркой и необычной концепции. То есть возможность перевоплотиться, примерить на себя образ того или иного персонажа эпохи или события. При этом в интернете довольно много референсов тематических образов, поэтому подобрать конкретные детали не составляет труда", – подчеркнула эксперт.

Что касается времени корпоратива, в среднем любой праздник длится от пяти до шести часов. Некоторые продлевают мероприятие, но ведущие, диджеи и аниматоры обычно работают по договору в этих временных рамках, отметила Волкова.

Новогодний бюджет

Стоимость корпоратива зависит от площадки и числа гостей, напомнила Наталья Волкова.

"Возьмем, например, средний новогодний праздник ресторанного формата в Москве и области на 50 человек. Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей. Встречаются заведения как без платы за помещение, так и с более высокой, но средняя планка именно такая", – уточнила она.

К этой сумме добавляется около 8,5 тысячи рублей на человека за банкетное меню, а также до 15% сервисного сбора. Таким образом, аренда площадки плюс еда и напитки на 50 персон обходится минимум в 500 тысяч – примерно по 10 тысяч на человека с учетом дополнительных расходов внутри заведения.





Наталья Волкова ведущая и event-организатор Кроме того, услуги ведущего, диджея, аренда аппаратуры для 50 человек будут стоить около 150 тысяч рублей. Отдельно Дед Мороз и Снегурочка обойдутся еще в 50 тысяч. Цена зависит от даты: чем ближе к Новому году и чем популярнее день – пятница или суббота декабря, тем выше чек.

При этом ресторан остается одной из самых распространенных локаций для новогоднего корпоратива. Это связано с тем, что ехать в коттедж с коллегами, а не друзьями, готовы немногие. По этой же причине востребованы праздники в лофтах, однако расценки там примерно такие же, как в ресторане, отметила эксперт.



"Некоторые компании проводят новогодний корпоратив прямо на территории организации. Здесь ценник будет в разы ниже за счет отсутствия аренды площадки. Команда оплачивает только стол: либо организует и закупает продукты самостоятельно, тогда стоимость зависит от запросов. Либо же нанимает кейтеринг с посудой и всем необходимым, что обойдется примерно в 6 тысяч рублей на человека", – объяснила эксперт, отметив, что прайс за ведущих, музыку и анимацию в виде артистов, Деда Мороза и Снегурочки остается таким же.



Кроме того, некоторые компании приглашают на корпоратив известных артистов. Если брать самые недорогие варианты – музыкантов из 1990-х и 1980-х – 45-минутное выступление в обычный день может стоить 500 тысяч рублей. Однако в новогодний период "аппетиты" у всех разные: одни прибавляют к итоговой сумме 50%, другие – все 100%, рассказала Волкова.





Наталья Волкова ведущая и event-организатор У более звездных исполнителей суммы иные. Например, в обычный день группа 5sta Family в среднем стоит 1,5 миллиона рублей, "А-Студио" – 3,5 миллиона, Анна Седокова – 1,5 миллиона. Бьянка же – 1,2 миллиона, Виктор Салтыков – 400 тысяч, Виктория Дайнеко – 600 тысяч рублей. К этой базовой сумме каждый артист по своему усмотрению добавляет прайс за новогодний пик.

Кроме того, важно понимать, что артистов 1990-х и 1980-х годов можно забронировать примерно за полгода. Если же речь идет о современном топ-исполнителе, в некоторых случаях готовиться стоит уже в январе, то есть почти за год до выступления, заключила эксперт.

