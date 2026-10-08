Эксперт Волкова: стоимость новогоднего корпоратива в Москве начинается от 700 тыс руб

Все декабрьские слоты на корпоративы у главного Деда Мороза России из Великого Устюга уже распроданы, утверждают СМИ. Как в целом обстоят дела с подготовкой к торжествам и сколько будет стоить встреча Нового года в столице в 2026 году, разбиралась Москва 24.
Корпоратив в стиле "Оскара"
Декабрьские корпоративы у главного Деда Мороза страны полностью забронированы. На часовое выступление стоимостью 250 тысяч рублей свободные даты остались только в ноябре, сообщил телеграм-канал Mash.
Должность главного новогоднего волшебника более 15 лет занимает житель Великого Устюга Андрей Балин. В райдере артиста – авиабилеты бизнес-класса для него и помощника, а также проживание в гостинице и питание в ресторане, утверждают СМИ.
Раннее бронирование поздравления от Деда Мороза неудивительно. Ведущая и event-организатор Наталья Волкова отметила в разговоре с Москвой 24, что подготовку к новогоднему корпоративу оптимально начинать примерно за 5–6 месяцев. В этот период можно найти наиболее выгодные и интересные варианты: аниматоров, ведущих и площадки для мероприятий.
По ее словам, самыми популярными тематиками праздника в 2026 году являются диско, 1990-е годы, "Великий Гэтсби", красная дорожка и премия "Оскар".
"Обычно компании выбирают это из-за яркой и необычной концепции. То есть возможность перевоплотиться, примерить на себя образ того или иного персонажа эпохи или события. При этом в интернете довольно много референсов тематических образов, поэтому подобрать конкретные детали не составляет труда", – подчеркнула эксперт.
Что касается времени корпоратива, в среднем любой праздник длится от пяти до шести часов. Некоторые продлевают мероприятие, но ведущие, диджеи и аниматоры обычно работают по договору в этих временных рамках, отметила Волкова.
Новогодний бюджет
Стоимость корпоратива зависит от площадки и числа гостей, напомнила Наталья Волкова.
"Возьмем, например, средний новогодний праздник ресторанного формата в Москве и области на 50 человек. Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей. Встречаются заведения как без платы за помещение, так и с более высокой, но средняя планка именно такая", – уточнила она.
К этой сумме добавляется около 8,5 тысячи рублей на человека за банкетное меню, а также до 15% сервисного сбора. Таким образом, аренда площадки плюс еда и напитки на 50 персон обходится минимум в 500 тысяч – примерно по 10 тысяч на человека с учетом дополнительных расходов внутри заведения.
При этом ресторан остается одной из самых распространенных локаций для новогоднего корпоратива. Это связано с тем, что ехать в коттедж с коллегами, а не друзьями, готовы немногие. По этой же причине востребованы праздники в лофтах, однако расценки там примерно такие же, как в ресторане, отметила эксперт.
"Некоторые компании проводят новогодний корпоратив прямо на территории организации. Здесь ценник будет в разы ниже за счет отсутствия аренды площадки. Команда оплачивает только стол: либо организует и закупает продукты самостоятельно, тогда стоимость зависит от запросов. Либо же нанимает кейтеринг с посудой и всем необходимым, что обойдется примерно в 6 тысяч рублей на человека", – объяснила эксперт, отметив, что прайс за ведущих, музыку и анимацию в виде артистов, Деда Мороза и Снегурочки остается таким же.
Кроме того, некоторые компании приглашают на корпоратив известных артистов. Если брать самые недорогие варианты – музыкантов из 1990-х и 1980-х – 45-минутное выступление в обычный день может стоить 500 тысяч рублей. Однако в новогодний период "аппетиты" у всех разные: одни прибавляют к итоговой сумме 50%, другие – все 100%, рассказала Волкова.
Кроме того, важно понимать, что артистов 1990-х и 1980-х годов можно забронировать примерно за полгода. Если же речь идет о современном топ-исполнителе, в некоторых случаях готовиться стоит уже в январе, то есть почти за год до выступления, заключила эксперт.