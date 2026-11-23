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Москва пока исходит из Абу-Даби как площадки следующих трехсторонних переговоров России, Украины и США. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что варианты места проведения переговоров могут быть разные.

Ранее Песков сообщил, что следующая встреча представителей России, США и Украины должна состояться в ближайшее время, однако конкретная дата пока не согласована.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной.