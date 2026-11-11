Россия и Украина договорились в Абу-Даби о новом обмене пленными

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Россия и Украина на переговорах в Абу-Даби договорились о новом масштабном обмене пленными. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский по итогам встречи с участием США.

Конкретные параметры обмена будут объявлены в ближайшее время. Мединский также подтвердил, что гуманитарная тема поднималась на встрече, члены российской делегации целевым образом занимались этим вопросом.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись 10 и 11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча длилась более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители Москвы и Киева вели общение на русском языке. При этом российская делегация не проводила контактов с представителями Европы.

О ходе переговоров политики постоянно докладывали Владимиру Путину, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.