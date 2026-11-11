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11 ноября, 13:18

Город

Ветеринары в Москве спасли мейн-куна с гнойным воспалением матки

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Специалисты ветклиники в Вешняках спасли 10-летнюю кошку породы мейн-кун по кличке Ариана, у которой выявили пиометру открытого типа и поликистоз яичников. Об этом сообщается в канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Пиометра открытого типа представляет собой гнойное воспаление матки, при котором шейка матки остается открытой, и скопившийся экссудат частично выходит наружу. Это ключевое отличие от закрытой формы, при которой шейка закрыта и гной не имеет выхода. Хотя открытая форма считается менее опасной, она все равно несет серьезные риски: инфекция может распространиться и вызвать сепсис или разрыв матки.

Главный признак заболевания – слизисто-гнойные или кровянистые выделения из петли, которые обычно появляются через 4–8 недель после течки. Животное становится вялым, отказывается от еды, у него может наблюдаться повышенная жажда и частое мочеиспускание.

Хирург Надежда Мареева экстренно прооперировала возрастную пациентку, и жизнь Арианы была спасена. Для восстановления кошке потребовалась 5-дневная инфузионная терапия. После того как состояние пациентки стабилизировалось, ее отправили домой для завершения курса антибиотикотерапии.

Ранее ветеринары экстренно прооперировали 2-летнюю ежиху Монику, которой тоже диагностировали воспаление матки. Вмешательство провели под газовым наркозом. Животное хорошо перенесло операцию, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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