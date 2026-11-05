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05 ноября, 08:26

Общество

Московские ветеринары спасли хомяка с дважды проросшим сквозь щеку зубом

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Москве хомяку по кличке Тишка удалили верхний резец, который во второй раз пророс сквозь щеку. Об этом ТАСС сообщили в ГБУ "Мосветобъединение".

У питомца нарушен рост верхнего резца: зуб растет вверх и не стачивается. Четыре месяца назад Тишку уже оперировали в Тушинской ветклинике, тогда ему укоротили проросший зуб и извлекли скопление еды из щечного мешка.

"Аномально растущий резец надо было регулярно корректировать, но владельцы не уследили за его ростом", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, история повторилась, и врачи решили удалить зуб полностью. Вмешательство провели под специальным газовым наркозом, из анестезии хомяка выводили в кислородном боксе. Тишка благополучно перенес вмешательство и отправился домой без постоянной боли и проблем с питанием.

Ранее ветеринары удалили собаке Багире крупную опухоль. Ее заметили на правом яичнике. Новообразование никак не проявляло себя, и хозяева не подозревали о его существовании.

До этого специалисты помогли кошке с затяжными родами, которые длились больше суток. Хирург Наталья Польдяева провела экстренное кесарево сечение, в результате чего на свет появились три здоровых котенка.

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