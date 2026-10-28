Московские ветеринары прооперировали ежиху с больной маткой

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Специалисты Донской ветклиники в Москве экстренно прооперировали двухлетнюю ежиху Монику с пиометрой – гнойным воспалением матки. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.

Хозяева заметили кровянистые выделения на ее подстилке и обратились к врачу. Специалист ультразвуковой диагностики осмотрела пациентку и выявила увеличение правого рога матки.

После обследования ежиху сразу передали хирургу-ратологу Ксении Законовой, которая провела экстренную стерилизацию под газовым наркозом. Операцию животное перенесло хорошо, угрозы для жизни и здоровья больше нет.

Как уточнили в организации, характер у Моники "колючий": на руках она сидеть не любит. Зато перед выпиской ежиха, уже проснувшаяся после наркоза, с удовольствием сфотографировалась с ветврачом.

Ранее специалисты Бутовской ветеринарной клиники помогли лабрадору, который проглотил мячик-попрыгун. Собака по кличке Алтай поступила в медучреждение с сильной рвотой и слабостью. Пес почти не мог самостоятельно передвигаться и ничего не ел. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Хирурги успешно извлекли предмет из желудочно-кишечного тракта. В настоящий момент собака чувствует себя хорошо.