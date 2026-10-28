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28 октября, 17:36

Экономика

Путин пошутил про "шапку" Силуанова с золотом и бриллиантами

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин пошутил о короне императрицы Екатерины II, которую вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов показал гостям третьего саммита "Россия – Африка". Это произошло во время осмотра выставки "Платформа суверенного развития", посвященной передовым российским решениям в ключевых отраслях экономики и социальной сфере.

"Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут", – сказал Путин, указывая на корону.

Силуанов в ответ пошутил, что зимой в России холодно. Президент согласился с этим замечанием, а после доклада главы Минфина вновь спросил, зачем тот привез "шапку" на выставку.

Силуанов пояснил, что Россия входит в число ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, корону изготовили для императрицы Екатерины II в 1762 году. В изделии использовали более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов.

Глава Минфина также заявил, что Россия готова сотрудничать со странами Африки и обмениваться опытом в области добычи и обработки алмазов, а также изготовления изделий из драгоценных металлов и камней.

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран Африки в ближайшем будущем может вырасти как минимум вдвое и превысить 50 миллиардов долларов. По словам президента, в 2025 году объем взаимной торговли превысил 27 миллиардов долларов против 18 миллиардов в 2022 году.

За девять месяцев текущего года Россия экспортировала в Африку 13 миллионов тонн агропродукции, а российские зерно и удобрения получают более 40 стран континента.

Товарооборот между Россией и странами Африки может превысить 50 млрд долларов

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