Путин заявил, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор

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Последствия колониальной эпохи до сих пор ощущаются в Африке. Такое заявление сделал Владимир Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Глава государства считает, что тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела стали инструментами неоколониализма. По его словам, создание многополярного мира встречает сопротивление стран, которые не готовы принять новую реальность.

Россия считает Африку континентом будущего, сообщил ранее Путин. Он обратил внимание, что молодое поколение стремится получить образование и повысить уровень жизни, что рано или поздно приведет к системным изменениям на африканском континенте.

Президент отметил, что Россия выступает в качестве инициатора разработки в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, которая будет ориентирована на динамично развивающиеся рынки. В этом контексте Африка должна стать одним из главных направлений.