Норвежский суд оставил в силе арест судна "Профессор Молчанов"

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Суд в Норвегии отклонил жалобу треста "Арктикуголь" на арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение.

Дополнительные слушания по делу прошли в суде Норд-Тромса и Сеньи, который ранее вынес решение об аресте.

Власти Норвегии задержали российское судно "Профессор Молчанов" в начале сентября по запросу украинского "Нафтогаза". При этом представитель норвежской береговой охраны отмечал, что они и военные не принимали участия в захвате корабля.

На борту "Профессора Молчанова" находилась арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте от 18 до 70 лет и старше. 69 граждан вернулись в Россию на специально выделенном судне Морспасфлота.

