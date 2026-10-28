28 октября, 23:05Транспорт
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: /Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры приняли в аэропорту Внуково. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на онлайн-табло аэропортов.
Ограничения в столичных аэропортах ввели на фоне атаки украинских БПЛА на Москву. Сергей Собянин сообщил о сбитии уже 20 аппаратов на подлете к городу.