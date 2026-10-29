Два самолета столкнулись во время тренировочных полетов в Уругвае

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В Уругвае столкнулись два небольших самолета, выполнявших тренировочные полеты. Один из пилотов погиб. Об этом сообщило издание Subrayado со ссылкой на военно-воздушные силы страны.

Столкновение произошло в районе Гуасувиры, в департаменте Канелонес. После происшествия один самолет смог приземлиться на территории аэроклуба Green. Второй, Rihn DR-109 с регистрационным номером CX-FLG, упал на землю.

Обломки обнаружили в лесистой местности примерно в двух километрах к северу от местного аэродрома. На борту упавшего самолета находился только пилот – 58-летний мужчина, бывший военнослужащий военно-воздушных сил Уругвая.

По данным источника, погибший входил в группу высшего пилотажа. Он основал аэродром Green, расположенный в Гуасувире.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка.