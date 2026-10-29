В России предложили проводить продуктовые распродажи

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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести в РФ специальные продуктовые распродажи для поддержки семей с детьми и пенсионеров. Речь идет о временном снижении цен на товары первой необходимости в торговых сетях, сообщил политик в беседе с РИА Новости.

По замыслу Миронова, такие акции могли бы дополнить уже действующие меры социальной поддержки. Для их организации он предложил провести консультации с министерством промышленности и торговли России, Федеральной антимонопольной службой и представителями розничной торговли.

Политик считает, что участие бизнеса в распродажах должно быть добровольным. При этом государство могло бы поддерживать торговые сети, если они обеспечивают прозрачные условия проведения акций и не повышают стоимость товаров перед началом скидок.

В перечень продукции для таких распродаж Миронов включил хлеб, молоко, крупы, мясо и овощи. Он также предложил распространять скидки на детские товары и школьные принадлежности.

Ранее сообщалось, что масштабные распродажи в рамках "Черной пятницы" начнутся в России в ноябре. Покупателям посоветовали сравнивать цены как минимум у двух-трех продавцов, поскольку реальные скидки могут предлагать сразу несколько магазинов.