Маркетолог Градусова: цены на товары надо начинать отслеживать до начала распродаж

Фото: 123RF.com/maxbelchenko777

Следить за стоимостью нужных товаров лучше начинать за месяц или пару недель до "черной пятницы", а в ноябре сравнить ценники у нескольких продавцов. Об этом News.ru рассказала маркетолог Елена Градусова.

По словам эксперта, товар стоит заранее добавить в избранное. Проверять предложения нужно как минимум у двух или трех продавцов: честная скидка редко встречается только в одном месте.

Градусова также призвала внимательно читать условия акции. Многие предложения требуют минимальной суммы заказа, покупки нескольких товаров, определенного способа оплаты или подписки.

"Важно всегда оценивать выгоду, исходя исключительно из итоговой суммы", – подчеркнула маркетолог, рекомендовав не стесняться просить скидку, так как магазины иногда уступают 3–15%.

При этом 80% продавцов маркетплейсов на "черную пятницу" заранее завышают цену, отметила маркетолог. Зачеркнутая цифра часто оказывается запасом под скидку.

"Но некоторые магазины и правда торгуют себе в убыток ради клиентов. Иногда ценники занижают на залежавшийся товар, его отдают дешевле стоимости закупки, чтобы отбить хоть какие-то деньги. Но малый бизнес чаще устанавливает спецпредложения на глаз, не посчитав доход с продажи. С комиссией и логистикой такая акция уходит в минус, а компания – в кассовый разрыв", – сказала собеседница издания.

Ранее СМИ писали, что с покупками на российских торговых площадках якобы могут возникнуть трудности, из-за чего будет сорван сезон осенних распродаж. Однако в объединенной компании Wildberries&Russ опровергли эти сведения и добавили, что никаких предпосылок для сокращения выбора товаров нет.