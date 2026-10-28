ГД одобрила в I чтении проект о возврате качественных товаров с маркетплейсов

Фото: 123RF.com/serezniy

Депутаты Госдумы на заседании приняли в первом чтении законопроект об особенностях возврата товаров надлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Документ подготовили после решения Конституционного суда.

Суд рассматривал жалобу россиянина, который не смог вернуть товар, купленный онлайн. Торговая сеть требовала, чтобы он лично приехал в магазин или отправил вместо себя кого-то другого. У покупателя такой возможности не было, и в возврате ему отказали. Конституционный суд увидел в законодательстве неопределенность по вопросу возврата качественных товаров.

Законопроект предлагает дать покупателю право вернуть товар, который ему не подошел, любым удобным способом: почтой, курьером или через пункт выдачи. Главное условие – продавец должен иметь возможность проверить состояние товара при получении.

На продавцов документ также возлагает обязанности. Они должны информировать покупателей о способах возврата и согласовывать удобные варианты. Кроме того, продавцов обяжут сообщать о рисках, связанных с отправкой товара, например о повреждении в пути.

Ранее маркетплейс Wildberries объявил о полноценном запуске сервиса Click&Collect, позволяющего покупателям забирать заказы напрямую из магазинов продавцов. Пользователи смогут воспользоваться услугой после завершения тестирования.