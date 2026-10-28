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28 октября, 13:59

Политика

В МИД Армении заявили, что страна не вернется к полноценному участию в ОДКБ

Фото: 123RF.com/elarturo

Армения не рассматривает возвращение к полноценному участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, комментируя предложение бывшего генсека организации Николая Бордюжи исключить республику из объединения. Его слова передает aif.ru.

Мирзоян напомнил, что Армения на протяжении долгого времени не участвует в работе организации, заморозив свое членство. Эта позиция не поменяется, уточнил он.

Ранее Бордюжа предложил вывести из состава ОДКБ Армению, так как она не принимает участия в работе объединения и не платит взносы, однако все решения приходится согласовывать с Ереваном. Он пояснил, что страна остается полноправным членом организации даже при приостановке участия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян до этого отмечал, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет рад, если это произойдет. Он подчеркивал, что в ближайшие пять лет страна не собирается возобновлять работу в организации.

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