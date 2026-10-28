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28 октября, 20:09

Политика

Зеленский заявил, что Украина не будет атаковать суда с российским дизелем для США

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украина не станет атаковать суда, перевозящие российское дизельное топливо в США. Об этом сообщает турецкий портал Clash Report со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогает, потому что они имеют отношение к Соединенным Штатам", – сказал он.

Зеленский также допустил, что сделка по поставкам дизельного топлива между Россией и США, заключенная Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, может привести к более широкому смягчению американских санкций в отношении Москвы.

В начале октября Трамп сообщил о договоренности с Путиным о поставках топлива из России в США. Тогда лидеры пообщались по телефону.

Позднее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Путину благодарность Трампа за решение разрешить экспорт российского дизельного топлива. На встрече в Санкт-Петербурге он отметил, что договоренность позволит поставлять топливо не только в США, но и на другие мировые рынки, что особенно важно на фоне глобального экономического шока.

Уиткофф назвал соглашение примером результатов совместной работы Москвы и Вашингтона, а Путин сообщил, что после объявления о поставках цены на дизель на мировых рынках снизились на 5–6%.

23 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что из портов уже вышли три танкера с дизельным топливом для США. Четвертый танкер должен отправиться на экспорт 28 октября.

Танкер с российским дизелем прибудет в США 7 ноября

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