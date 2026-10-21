Уиткофф поблагодарил Путина от имени Трампа за решение по "дизельной сделке"

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера Дональда Трампа за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Об этом он заявил на встрече с президентом России в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Уиткофф отметил, что благодаря договоренности топливо сможет поставляться не только в США, но и на мировые рынки. По его словам, решение особенно важно на фоне экономического шока, который переживает мир.

Также Уиткофф назвал договоренности примером того, чего Россия и США могут добиться совместной работой, и лично поблагодарил Путина за принятое решение.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил, что сразу после объявления о поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты цены на него на мировых рынках снизились на 5–6%.

В начале октября Трамп сообщил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам американского президента, Москва в ближайшее время направит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Трамп заявлял, что соглашение уже привело к снижению мировых цен на дизельное топливо. Первый танкер с российским дизельным топливом водоизмещением 40 тысяч тонн выйдет из порта уже в четверг, 22 октября.