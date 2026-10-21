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21 октября, 12:54

Политика

Уиткофф поблагодарил Путина от имени Трампа за решение по "дизельной сделке"

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность американского лидера Дональда Трампа за решение об отмене ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Об этом он заявил на встрече с президентом России в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Уиткофф отметил, что благодаря договоренности топливо сможет поставляться не только в США, но и на мировые рынки. По его словам, решение особенно важно на фоне экономического шока, который переживает мир.

Также Уиткофф назвал договоренности примером того, чего Россия и США могут добиться совместной работой, и лично поблагодарил Путина за принятое решение.

Российский лидер, в свою очередь, сообщил, что сразу после объявления о поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты цены на него на мировых рынках снизились на 5–6%.

В начале октября Трамп сообщил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. По словам американского президента, Москва в ближайшее время направит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Трамп заявлял, что соглашение уже привело к снижению мировых цен на дизельное топливо. Первый танкер с российским дизельным топливом водоизмещением 40 тысяч тонн выйдет из порта уже в четверг, 22 октября.

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