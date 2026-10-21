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21 октября, 07:59

Политика

Дмитриев заявил, что Россия может помочь фермерам в США дизелем и удобрениями

Фото: kremlin.ru

Россия может оказать фермерам в США помощь поставками не только дизельного топлива, но и удобрений. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Так он прокомментировал публикацию о том, что сделка по дизтопливу направлена на поддержку фермеров, а не России. Дмитриев также отметил, что идеологический подход бывшего президента США Джо Байдена, направленный на разжигание конфликтов, отвергается как деструктивный и неэффективный.

По его словам, экономическое взаимодействие двух стран будет продолжено.

"Экономическое сотрудничество <...> принесет пользу нашим странам, всему миру и его безопасности", – написал Дмитриев.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После беседы американский лидер сообщил о договоренности по поставкам дизельного топлива из России.

Позже хозяин Белого дома заявил, что сделка по дизтопливу с РФ уже привела к снижению мировых цен. СМИ писали, что российское дизтопливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс США, которые назначены на 3 ноября.

Экономист заявил, что экспорт дизельного топлива может пополнить бюджет страны

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