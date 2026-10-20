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20 октября, 16:23

Экономика

ФАС предупредила, что частичное снятие запрета на экспорт дизеля не повлияет на цены в РФ

Фото: depositphotos/minervastock

Частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не должно повлиять на его стоимость в России. Об этом на Всероссийской тарифной конференции ФАС заявил глава службы Максим Шаскольский.

По его словам, объемов дизтоплива в стране достаточно, поэтому проблем с обеспечением не ожидается. На этом фоне ФАС продолжает разбираться с нарушениями на топливном рынке.

"На сегодняшний день возбуждено уже 70 антимонопольных дел. Также у нас выдано 102 предупреждения, две трети из которых исполнены", – рассказал Шаскольский.

Кроме того, региональные власти и независимые операторы АЗС заключили 125 соглашений в 44 субъектах России. Глава ФАС назвал этот механизм эффективным инструментом сдерживания цен на топливо.

Договоренность о поставках российского дизеля в США обсуждалась 9 октября, когда Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом.

Вице-премьер РФ Александр Новак уточнял, что после подписания контрактов топливо дойдет до рынка США за 15–20 дней, а до других стран – быстрее, поскольку стороны пока согласовывают коммерческие условия.

СМИ также писали, что российское дизтопливо может поступить на американский рынок до промежуточных выборов в конгресс, назначенных на 3 ноября.

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